Mistura do Brasil com Egito: Scheila Carvalho dança em frente às pirâmides

Scheila Carvalho, 50, usou suas redes sociais para compartilhar um momento inusitado durante um passeio pelo Egito.

O que aconteceu

Em clima de TBT, a influenciadora e dançarina do É O Tchan surgiu em meio às pirâmides, ponto turístico do país, dançando ao som de 'Ralando o Tchan'.

Trecho da música: "Essa é a mistura do Brasil com Egito. Quem está preparado para 'ralar o tchan' com a gente no final de semana?", escreveu ela.