Saryne: Certa ou não, suposta publi de Camila em motel não foi de bom tom

Ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24 (Globo), Camila Moura foi flagrada saindo de um motel com um rapaz nesta quinta-feira (28) em São Paulo. Parte do público enxergou o 'flagra' como uma armação de Camila para tentar manter seu engajamento nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, é mais uma das que enxergam o episódio como uma provável encenação publicitária. "É uma foto que até agora não me parece verdade. Acho esquisito o fato de as imagens não terem sido divulgadas por agências - e, mais ainda, ela tê-la compartilhado em seus próprios stories."