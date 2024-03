Dieguinho: Mesmo sem vencer BBB, Bia tem tudo pra faturar o dobro do prêmio

Para Dieguinho, Beatriz vai se tornar a nova queridinha do mercado publicitário brasileiro assim que puser os pés fora do Big Brother. "Ela vai fazer campanhas de todas as marcas patrocinadoras do programa - porque puxou o saco de todas elas. A Beatriz vai sair do BBB e, no primeiro dia seguinte, provavelmente já vai estar no estúdio gravando, para que aproveitar o hype."

O apresentador vislumbra para a vendedora do Brás um pós-reality dos mais lucrativos que se viu nos últimos tempos. "Escrevam o que estou dizendo: a Beatriz fará mais dinheiro do que o Davi vai fazer com o prêmio do programa. Jogo que a Beatriz vai faturar pelo menos R$ 6 milhões em dois meses - o dobro do prêmio do BBB."

Carismático, Davi tem tudo pra garantir pós-BBB melhor que Amanda Meirelles

Davi Brito, 21, sobreviveu ao paredão desta semana no BBB 24 (Globo), que eliminou Leidy Elin, 26, com 88,33% dos votos. O motorista baiano teve apenas 6,76% para deixar a casa, contra 3,84% de MC Bin Laden, 30, e apenas 1,07% de Matteus Amaral, 27.

Leão Lobo vê como certa a vitória de Davi no reality. O jornalista opina que Davi tem tudo para garantir um pós-BBB muito melhor que o de Amanda Meirelles, 33, vencedora do BBB 23. "Ninguém lembra dela hoje. Mas o Davi não. Ele é uma figura brasileira que vai ficar na memória de muita gente e pode construir uma carreira muito bonita no que quiser, porque é carismático, é forte."