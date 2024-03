Dicésar detalha 'perrengue' na G Magazine: 'Fiquei roxo de vergonha'

Um dos participantes mais lembrados do BBB 10, Dicésar, 58, coleciona histórias engraçadas da vida pós-reality da Globo. O maquiador, por exemplo, descobriu que seria capa da extinta G Magazine só na hora de gravar a entrevista para a revista masculina e viveu perrengue inusitado ao fotografar com os gêmeos Dirceu e Diego nus.

Em entrevista exclusiva a Splash, o ex-BBB detalhou que investiu num papo de bastidores para quebrar o gelo com os rapazes e precisou se virar nos 30 para impedir que um deles saísse "empolgado" nas fotos. "Era eu montado de Dimmy [Kieer] com os dois meninos de sunga e depois sem a sunga. Pelo no pelo que eles falam? Daí, por mais que eu seja drag queen, gay, assumido, é minha vergonha. Minha mãe quer ver eu pôr na mão dos dois meninos".