Bin toma invertida de Giovanna: 'Não perdi, gato, eu recusei'

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Bin e Giovanna conversaram sobre a reaproximação da dupla na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O funkeiro ainda brincou com a nutricionista dizendo que perdeu uma 'bitoquinha', mas que ganhou uma amizade.