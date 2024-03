BBB 24: 'Quem cai mais fácil é Matteus e Isabelle', dispara Pitel

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Pitel e Lucas conversaram sobre os participantes do Quarto Fada. De acordo com a alagoana, Matteus e Isabelle são os participantes mais fraco do grupo.

O que aconteceu

Na conversa, Pitel ainda afirmou que não conseguem combinar votos na manauara por causa de Giovanna.