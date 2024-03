50 Cent reage após ex ser chamada de trabalhadora do sexo: 'Não sabia'

50 Cent, 48, falou em suas redes sociais sobre a ex-namorada, a atriz Daphne Joy, 37, ter nome citado em processo como trabalhadora do sexo.

O que aconteceu

"Eu não sabia que você era uma trabalhadora do sexo. Sua pequena trabalha do sexo. Isso tudo parece um filme", escreveu em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (27). O comentário se referia a ex-namorada Daphne Joy, apesar de o rapper ter publicado a legenda acompanhado de duas fotos de si posando com um guarda-chuva fumando um charuto. Vale citar, que Joy é mãe de um dos filhos do rapper, Sire, de 12 anos.