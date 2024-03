Parcial UOL BBB 24: Globo se cala sobre expulsão e público dá resposta

Enquanto as redes sociais discutem as consequências da briga entre Davi e MC Bin Laden, o público votando no paredão segue focado na eliminação de Leidy Elin.

O que diz a enquete

De acordo com a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 14h40, a trancista aparece com 72,09% dos votos.

Enquanto a TV Globo não se pronuncia sobre a possível desclassificação de Davi e MC Bin Laden, na votação os dois não correm riscos de eliminação.