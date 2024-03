Conheça a nova casa de Carla Diaz em São Paulo

Carla Diaz usou as redes sociais para mostrar um pouco da casa que comprou recentemente em São Paulo

O que aconteceu

A casa de Carla Diaz, em São Paulo, tem dois andares, sala com janelas de vidro, jardim, piscina e um espelho d'água.

O imóvel foi comprado em dezembro do ano passado. Na ocasião, a ex-BBB postou um stories no Instagram falando sobre a emoção de ter adquirido a casa. "Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira e eu conquistei a minha casa própria. A gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos. Não desista", disse a atriz.