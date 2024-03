Globo usa transmissão de canal de notícias para colocar plantão no ar

A Globo usou a transmissão da GloboNews para colocar no ar o plantão de notícias, que anunciou a prisão de três suspeitos de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, na manhã deste domingo (24).

O que aconteceu

Emissora interrompeu a programação às 06h55 e entrou no ar com o sinal do próprio canal de notícias, que naquele momento transmitia o Edição das 6h.

Plantão da emissora ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.