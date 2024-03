Ingra Lyberato, Anitta, Bruno Gagliasso: os famosos que admitiram sexo a 3

Anitta nunca teve problemas para falar sobre suas aventuras sexuais. Em 2018, durante participação no programa "Podemos Hablar", ela foi questionada pelo apresentador argentino Andy Kusnetzoff sobre suas fantasias e admitiu que já fez sexo a três.

E não para por aí: ela contou que já namorou uma pessoa que gostava de orgias, e uma vez fez sexo a oito: "Teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais".

Luan Santana falou sobre o assunto em programa de TV Imagem: Reprodução/Instagram

Luan Santana já disse considerar o ménage algo normal. O sertanejo, que já admitiu ter ido a prostíbulos, participou do programa da Eliana e afirmou: "Quero ver o homem nesse estúdio que nunca fez isso".

Bruno Gagliasso no Grande Prêmio de Cinema, no Rio Imagem: Marcelo Sá Barretto / Agnews

Bruno Gagliasso surpreendeu Giovanna Ewbank com a revelação de que já fez um ménage. Em uma brincadeira do "Eu Nunca" no canal da esposa, o ator admitiu a prática. Gio reagiu com um "você nunca me contou", ao que o ator respondeu: "Mas você nunca me perguntou!".