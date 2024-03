Sexo a 3, vício: as falas sinceronas de Ingra Lyberato, musa dos anos 90

A bebida naquele momento estava me tirando [do ar], anestesiando, me impedindo de entrar em contato com as minhas dores. Me ajudou por um tempo até que chegou a hora que falei: 'Agora vou encarar, mergulhar nesse luto e preciso transformar isso'

Foco na saúde

Em seu Instagram, Ingra fala de seu trabalho como facilitadora de constelação familiar e o estilo de vida saudável. Os posts da atriz praticando yoga chamam a atenção pelo seu físico aos 57 anos.