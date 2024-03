Homenagem para Paulo Gustavo: como será novo filme de 'Minha vida em Marte'

Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, 'Minha Vida em Marte' será exibido pela TV Globo nesta quinta-feira (21), na 'Sessão da Tarde'. A franquia ganhará um novo capítulo com homenagem a Paulo Gustavo.

Sobre o projeto

O terceiro filme quase foi engavetado de vez por conta da triste morte do ator em 2021, vítima das complicações da covid-19. Susana Garcia, diretora do filme, e Mônica Martelli, que também assina o roteiro, não conseguiam imaginar dando continuidade ao projeto por conta da dor do luto.

Mônica Martelli decidiu então ressignificar o projeto. A história que até então focava na vida amorosa da personagem Fernanda, agora vai falar sobre o luto. Em entrevista para Patricia Kogut, do O Globo, a atriz explicou por que levará o filme para as telonas.