É verdade que Marilyn Manson tirou costela pra fazer sexo oral em si mesmo?

Em sua autobiografia, "The Long Hard Road Out Of Hell", Marilyn Manson falou sobre o boato de jeito irônico. "Se eu realmente tivesse removido minhas costelas, eu estaria ocupado chupando meu próprio pênis em 'The Wonder Years' em vez de buscar Winnie Cooper", disse, em menção a outro rumor - de que ele seria o intérprete do personagem Paul Pfeiffer, de Josh Saviano.

Além disso, quem tem tempo para matar filhotes de cachorro quando se pode chupar o próprio pênis? Acho que vou ligar para um cirurgião.

Marilyn Manson

E Andressa Urach? A ex- A Fazenda (Record) realizou o procedimento para reduzir as medidas da cintura.Ela também colocou um litro de silicone em cada mama e fez lipoaspiração na cintura. Ao mostrar as costelas retiradas, ela escreveu nas redes sociais: "Que lindas minhas costelinhas."

Urach confidenciou que fez as mudanças pensando no seu conteúdo adulto. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos."