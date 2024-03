Gominho detalha como é o sexo gouinage, em que não há penetração

Convidada do programa, Preta Gil disse não "estar preparada para isso" e Gagliasso concordou. Ewbank, por sua vez, destacou que após descobrir a gouinage compreendeu que já transou com um número maior de pessoas do que pensava ter se relacionado.

Em outro momento, Gominho revelou algumas de suas preferências sexuais, como o fato de curtir fazer garganta profunda e admitiu não ser adepto do romantismo.