Bruno Gagliasso diz que Ewbank casou virgem, e ela reage: 'Transei mais'

"Aliás, eu descobri aqui nesse programa Surubaum que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, porque o sexo não é só penetração", contou, ressaltando estar contente por ter descoberto que transou com um "número maior" de homens.

No Surubaum, Giovanna também admitiu que nunca fez suruba e até demonstrou curiosidade para saber como faz para limpar o pênis no meio do ménage. "Dá para limpar o peruzinho rapidinho... Álcool em gel para todo mundo".

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados desde 2010. Juntos, eles são pais de três filhos.