'Renascer' tem pastor discutindo política: 'Nem esquerda, nem direita'

No X (antigo Twitter) a cena foi muito comentada. "Pastor Livio não é de esquerda, mas vive falando de mais valia e reforma agrária", refletiu uma usuária da rede social. "Lívio é o primeiro pastor que eu vejo que não idolatra rico e prefere os pobres, apenas em novela mesmo", opinou um segundo.

A fala de Pastor Lívio dividiu opiniões. "Que preguiça desse 'nem esquerda nem direita' que o Pastor Lívio falou", escreveu telespectador. "Tamo juntaço demais, Pastor Lívio", disse um segundo, concordando com as falas do personagem.

"Eu não sou de esquerda. Nem de centro. Muito menos de direita". Tamo juntaço demais, Pastor Lívio. #Renascer https://t.co/79X6PtJtnB -- Luiz Dias (@luizarmando) March 20, 2024

Que preguiça desse "nem esquerda nem direita" que o pastor livio falou #renascer pic.twitter.com/JXg5b6IMUf -- Letícia ? (@endistann) March 20, 2024