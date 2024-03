O que acontece com Paula e Taís após troca de lugar em 'Paraíso Tropical'?

No hospital onde é mantida pelo amante de Bebel (Camila Pitanga), Paula será ajudada pela enfermeira Mercedes (Cristina Galvão). É com o auxilio da mulher que a gêmea boa consegue fugir do local.

Nessa altura, Taís já estará tendo dificuldades de se passar pela irmã o tempo todo. Com raiva, Paula fingirá ser Taís apenas para confundir ainda mais a malvada.

Taís será desmascarada. Para tentar fugir, ela chantageia Antenor (Tony Ramos), que aceitará dar dinheiro para a moça.

Depois disso, a vilã será misteriosamente assassinada. No último capítulo de "Paraíso Tropical" será revelado que Olavo é o responsável pela morte da irmã de Paula.

A reprise de "Paraíso Tropical", novela de 2007, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.