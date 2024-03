Davi classifica rivais no BBB 24: 'Abestalhado, Dona do Pedaço e Chefona'

"Para mim é uma pessoa que não se mostra no jogo, não bota a cara a tapa. Se joga, joga só com as pessoas que ela está reunida lá dentro, no quarto", acrescentou.

Em seguida, o baiano avaliou outro "brother" — que poderia ser MC Bin Laden ou Lucas. "O outro, ali, é um caçador de informação. Só anda caçando informação de onde ele quer achar informação dos outros. Não pode ver ninguém conversando que ele quer chegar perto, é um conspirador".

Por fim, Davi avaliou Pitel e disse que a sister "só fica julgando" as pessoas, citando a vez em que ela afirmou que ele não tinha a obrigação de limpar a casa para "se redimir".

"O outro, ali, é o bobão, o abestalhado, que está ali no meio. O usado. A outra é a dona do pedaço, a que comanda tudo, a chefona. Está só lá passando as informações, as instruções", disse.