Manoel Carlos sobre morte dos filhos: 'Estão presentes em tudo que faço'

O autor perdeu o primeiro filho, Ricardo, em 1988, por complicações do HIV. Em 2012, morreu Manoel Carlos Júnior, por ataque cardíaco. Em 2014, o caçula, Pedro Almeida, aos 22 anos, de mal súbito. O autor tem ainda duas filhas, a atriz Julia Almeida e a roteirista Maria Carolina.

Quem é Helena?