Val Marchiori diz que se decepcionou por voto em Bolsonaro: 'Ele amarelou'

Val Marchiori, 49, afirmou que se arrependeu de ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

A socialite abordou o assunto ao entrevistar Alexandre Frota em seu próprio podcast. Na ocasião, a ricaça questionou ao famoso "qual sua maior decepção", e ele disse que foi ter votado e apoiado Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018.

Após a resposta de Frota, Val revelou que também se decepcionou com Bolsonaro. "No final, ele amarelou. É, eu também votei nele e eu me decepcionei".