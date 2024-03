Rose Hanbury: quem é a aristocrata apontada como amante de Príncipe William

Uma decisão de Charles III também teria causado desconforto em Kate Middleton. É que o Rei teria concedido ao marido da suposta amante de William um cargo de importância no cerimonial britânico, o lord-in-waiting." Eles estão voltando ao coração da corte real", teria afirmado o 'Daily Mail' na época.

O caso voltou à tona após o suposto affair ser citado no horário nobre da TV norte-americana. Durante o The Late Show With Stephen Colbert, o apresentador mencionou o caso ao falar do sumiço da princesa. Imediatamente, o assunto ganhou as redes sociais.