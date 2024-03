Sandra visita fazenda de José Inocêncio e desperta raiva em Mariana

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Sandra (Giullia Buscacio) visita a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e desperta raiva em Mariana (Theresa Fonseca).

Curiosa, a moça vai conhecer as terras do inimigo de seu pai. "Senhor José Inocêncio?", questiona ela. "Desde que me entendo por gente", responde o homem.