Atriz que foi demitida por ter OnlyFans fala sobre tensões com emissora

Sarah Jayne Dunn, 42, que fez parte do elenco de "Hollyoaks" entre 1996 a 2021, conta sobre as discussões com o canal sobre a plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Em uma conversa para a série do YouTube "Fabulous for Shammed", a atriz contou sobre da difícil decisão de manter sua conta na plataforma. Ela teria recebido um ultimato dos chefes para sair do OnlyFans ou seria demitida.

Seus superiores usaram como argumento que as fotos sensuais que publicava no site adulto, não se alinhava com "público jovem da novela". Ao ouvir a justificativa, Sarah os criticou por serem hipócritas. "Passei anos no set, vestindo saias curtas e com uma câmera girando", responde.