Após deixar pornô, Elisa Sanches quer ser árbitra de futebol

Elisa Sanches pretende iniciar um novo desafio em sua carreira e quer se tornar árbitra de futebol após deixar o pornô.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto diz que vai se inscrever para a próxima turma de uma escola de arbitragem. "Meu maior medo é o preconceito no campo. É a única coisa que me impede hoje", admite.

Morando no Rio de Janeiro, Elisa pretende se inscrever na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). "Sempre foi meu sono de infância, mas a vida me deixou esquecer disso. Coloquei como meta que esse ano eu iria me inscrever e começar, finalmente, meu curso para ser árbitra de futebol", conta.