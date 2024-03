Whoopi Goldberg opina após Kate Middleton editar foto: 'Todo mundo faz'

Whoopi Goldberg, 68, defendeu a foto polêmica de Kate Middleton, 42, que foi criticada por sofrer alterações.

O que aconteceu

Em uma conversa com o programa The View desta segunda-feira (11), a atriz saiu em defesa da princesa por ter compartilhado uma foto alterada. "Conheço poucas pessoas que não manipulam suas próprias fotos. Quero dizer, tudo que você precisa fazer é 'deslizar'. Deus sabe que as pessoas têm a aparência dessas fotos. Ela está fazendo a mesma coisa!"

Para Goldberg, "ela pode ser a futura rainha, mas ainda é uma fotógrafa amadora". No pedido de desculpas, Kate admitiu a manipulação, explicou ser principiante na fotografia e revelou estar experimentando programas de edição.