Rodrigo Hilbert lamenta morte de sogra e declara: 'Você que me conquistou'

Rodrigo Hilbert, 43, lamentou a morte da sogra, Tereza Pereira, aos 80 anos. Neste domingo (10), fez uma homenagem à mãe de Fernanda Lima nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator relembrou o dia em que conheceu a mãe de Fernanda Lima. "Lembro do dia em que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou", começou em post no Instagram.

Ele declarou sua admiração pela sogra e pela esposa: "Teca, te confesso que me impressionei com tantas coisas que te vi fazer: era marceneira, carpinteira, pintora, cozinheira, cantora e, inacreditavelmente, tocava qualquer instrumento. Mas um dos teus maiores feitos foi ter construído uma família incrível. Tequinha, tua filha, é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo".