Quarto luxuoso da caçula de Justus tem mesa de maquiagem e closet; veja

Ana Paula Siebert compartilhou vídeo no Instagram em que mostra detalhes do novo quarto de sua filha, Vicky, do relacionamento com Roberto Justus.

O que aconteceu

Com aspecto bastante lúdico, colorido, o quarto luxuoso conta com uma cama, mesa de maquiagem, closet, espaço para Vicky brincar e uma árvore artificial. O quarto fica na fazenda da família no interior de São Paulo.

Siebert destacou a importância de ver a filha feliz e recordou sua própria relação com seus quartos na infância. ""Vê-la sorrindo aquece minha alma e me traz memórias de todos os meus quartos, eles foram tão importantes em cada fase da minha vida. Me lembro colocando papel de parede sozinha nos meus. Decorava, cuidava, arrumava. E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela! Esse da fazenda é um sonho, nosso mundo lúdico, cheio de amor!", legendou.