Ex-BBB Gyselle Soares sobre affair com Pedro Bial: 'Era fascinado por mim'

A ex-BBB Gyselle Soares 40, vice-campeã do Big Brother Brasil 8, lembrou o affair com Pedro Bial, 65. Ela contou que o apresentador e jornalista era fascinado por ela.

O que aconteceu

Gyselle contou sobre o caso entre os dois e até um apelido que ganhou de Bial. "Pedro Bial me deu o apelido de Cajuína. Ele era fascinado por mim, ele gostava muito de mim", comentou ela no Vibes e Tal, da rádio Boa FM. Ela contou que o envolvimento começou após os dois se encontrarem em uma churrascaria, em 2008.

Agora, a ex-BBB admitiu que o envolvimento entre os dois foi além de beijo. Em várias entrevistas, Gyselle tinha falado sobre beijo, mas, desta vez, assumiu um affair onde rolou algo a mais. "É claro", disse ela. Questionada se foi bom, ela garantiu que sim. "Claro. Sexo é bom de qualquer jeito. Pode ser até com uma pessoa que não sabe fazer. É gostoso".