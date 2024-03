Dado Dolabella agradece ao veganismo: 'Amadureceu meu lado feminino'

Dado Dolabella, 43, agradeceu ao veganismo no Dia Internacional da Mulher. Segundo o ator, a abstenção do uso de produtos animais amadureceu o lado feminino do namorado de Wanessa.

O que aconteceu

Em um texto no Instagram, onde menciona mulheres importantes na história, ele começou a falar do Dia Internacional da Mulher. "Tenho muito que agradecer e 'engrandecer' esse gênero que veio aperfeiçoado por Deus, chamado mulher. Quem me gerou a vida e também quem me deu toda a base da mesma, tanto física quanto espiritualmente. Responsável pelas maiores alegrias, maiores dores, trazendo os maiores crescimentos e as maiores transformações em mim", iniciou ele.

Na sequência, ele pediu perdão pela dor que causou a toda mulher que foi "de alguma forma machucada" por ele. "Crescemos em uma sociedade violenta, com o masculino e o feminino danificado. Onde o ego, posse e domínio estão acima do bem e do mal. Restabelecer esses valores é a única mudança possível para um coletivo melhor e parte de cada indivíduo', afirmou.