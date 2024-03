Ana Castela abre a casa e mostra coleção de 150 botas e 110 chapéus

Ana Castela, 20, abriu as portas de sua casa e mostrou que é 'boiadeira' de verdade ao mostrar o montante de chapéus de caubói, jaquetas e botas no seu closet.

O que aconteceu

A cantora recebeu em sua casa e rancho Lucas Rangel no quadro PodEntrar, que faz parte do PodDelas, no YouTube. "Lucas, sabe o que você vai pirar? Aqui ó", falou a boiadeira abrindo o armário e exibindo a gigante coleção de botas, com 153 itens.