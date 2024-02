'Nada a ver com esporte': como será a volta de Galvão Bueno à Globo?

Galvão Bueno, 73, já tem data para retornar à Globo. No próximo sábado (2), o narrador estreia um novo quadro no É de Casa, mas bem longe do esporte. É o primeiro projeto do narrador na TV aberta desde o fim da Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022.

O que esperar

Em "A Voz da Emoção", ao lado de Maria Beltrão, Galvão Bueno vai contar histórias de coragem, amor e superação sobre anônimos de todo o Brasil. A trajetória dessas pessoas será destacada a partir de depoimentos de quem vive próximo a elas.