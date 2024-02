No Domingão, Regina Casé explica razão da deficiência auditiva da filha

No domingo (25), Regina Casé, 70, participou do Domingão com Huck e falou sobre a deficiência auditiva da filha.

O que aconteceu

A atriz revelou que Benedita nasceu ouvindo. "A Benedita nasceu ouvinte e ela ficou surda. Ela teve uma perda auditiva muito grave e que, hoje em dia, a gente lida bem, mas no começo era difícil pra caramba", falou.