Novo "Meninas Malvadas" corta piada que magoou Lindsay Lohan; entenda caso

A nova adaptação de "Meninas Malvadas: O Musical", removeu uma piada polêmica que incomodou a eterna Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, 37, para a versão digital do longa.

O que aconteceu

Em uma cena do filme de 2024, a personagem vivida por Megan Thee Stallion faz uma piada sobre a roupa natalina usada por Cady. "Ok, então alguém me enviou esse look e eu pensei: 'Garotas gostosas, vamos voltar ao vermelho. A virilha de fogo do Y2k está de volta'", diz a rapper.

Megan Thee Stallion fez uma breve aparição no musical de "Mean Girls". pic.twitter.com/lWa2vj74EZ -- popmusic2024 (@popmusic2024) January 14, 2024

O termo "virilha de fogo" faz referência a uma piada feita por Brandon Davis, 45, que se referiu às partes íntimas de Lohan como "fedorenta", "laranja" e "virilha de fogo". Durante o corrido, em 2006, o músico estava acompanhado Paris Hilton, que riu do comentário feito para os paparazzis. A ocasião até alimentou uma rivalidade entre Lindsay e Paris, que perdurou por anos.