Mansão de Lenny Kravitz está disponível para alugar no Rio; saiba o valor

O valor da diária da mansão do astro é de R$ 18 mil.

A propriedade conta com uma arquitetura colonial portuguesa, mas com o interior modernizado com obras de arte e móveis projetados por designers

Entre os cômodos há um estúdio, fotografias feitas pelo cantor, campo de futebol, academia completa, sala de massagem, além de uma lagoa, churrasqueira, sala de massagem e uma gigantesca piscina

Projetada para ser sustentável, a fazenda gera frutas, legumes e vegetais colhidos em plantação própria, além de ter gados e cavalos

Confira as fotos: