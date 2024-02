Sofía Vergara, estrela de 'Modern Family', exibe mansão de R$ 129 mi

Ela exibe peças como um quadro em tapeçaria francesa do século XVIII, o teto todo pintado à mão e um armário repleto de louças chinesas, todos apenas na sala de jantar. "Não tenho medo de gastar dinheiro, mas tem que ser algo prático. Não queria móveis tão precisos que tivesse medo de usar", afirmou para a revista Architectural Digest.

A artista colombiana ressaltou suas raízes latinas construindo uma cozinha acolhedora. "Eu sou latina, e nós adoramos nos entreter com com comida entre amigos, nós estamos sempre aqui. Nós criamos comôdos muito confortáveis ao redor da cozinha, mas mesmo assim é dificil tirar as pessoas dela."