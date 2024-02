Sergio Hondjakoff desabafa sobre saúde mental: 'Esgotado emocionalmente'

Sergio Hondjakoff, o Cabeção, em Malhação (Globo), nos anos 2000, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde mental após a luta contra o vício em drogas.

O que aconteceu

Em uma sequência de Stories no Instagram ao lado do filho, Benjamin, o ex-Malhação falou que não estava se sentindo bem. "A gente passou o Carnaval junto. Ele vai voltar para o Rio e eu confesso que hoje eu estou um pouco assim, triste. Meio sem energia, meio desanimado. Pensando aqui nas questões e nas insatisfações pessoais da vida... Mas tem que ter gratidão, né.."

Sergio agradeceu as mensagens de carinho e falou do momento com o filho. "Pensar em todo mundo que está torcendo por mim, que está sempre mandando mensagem de força, até de esperança. Mas confesso que é um dia em que estou meio cansado, esgotado emocionalmente, energicamente. Mas estou tentando aproveitar com Benjamin. Essa fofura aqui que macula e serena o meu coração. Ele tá querendo colo, já não aguenta mais caminhar. Estamos aqui aproveitando um passeio diferente, ecológico, com bastante ar puro e verde... Obrigado aí todo mundo que tem me seguido, compartilhado os meus vídeos e que está torcendo pelo meu progresso"