Carlinhos Maia detona Record e acusa emissora de sensacionalismo

— Carlinhos Maia em crítica à Record

Humorista disse que se sentiu desrespeitado. "Eu não pedi para dar entrevista, não mandei nada para lá, nunca pedi nada à Record, então você vem na minha casa... Acho que é a parada da cordialidade. Você não está me encontrando num evento, me entrevistando e fazendo pergunta. Você pediu para ir na minha casa, então é falta de educação eu te receber no meu café da manhã, fazer uma entrevista linda, recebi a repórter com o maior carinho do mundo, falando sobre coisas incríveis o tempo todo, e no final eles reduzirem só a polêmica é de lascar".

Carlinhos Maia também falou que "nunca mais" concederá entrevista à emissora e ressaltou que o problema foi o canal ter focado apenas em questões polêmicas com seu nome. "Poxa, é o seguinte: estou nas minhas férias, com meus amigos, fazendo um conteúdo lindo, tá bombando meu conteúdo, ganhando meu dinheiro, aí recebo [pedido da] Record para me entrevistar [na minha casa às] 9h da manhã. Então eu paro as minhas férias para receber [a emissora]... Acho que tem muita coisa aí pra gente mostrar. Passei duas horas [concedendo entrevista], a repórter [falou] 'ah, me emocionei, sai daqui sua fã' e aí do nada... E eu divulgando o negócio. Bota pelo menos uma coisinha para dizer [que sou] humano... Eu disse [para a repórter que] não tenho problema em falar de polêmicas, mas mostre também o trabalho que a gente faz".

A Record foi procurada para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.