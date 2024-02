Arma contra traição? Famosos renunciam à monogamia e vivem relações abertas

Luisa Arraes, 30, casada com Caio Blat, foi vista aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller. A atriz e Caio vivem em um relacionamento aberto desde 2017.

Veja outros casais famosos que renunciaram à monogamia

Fernanda Nobre e o marido, José Roberto Jardim Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Nobre e o diretor José Roberto Jardim revelaram em agosto de 2022 que mudaram a dinâmica do casamento. Para a atriz, foi a melhor coisa. "Estamos em busca de uma vida sem hipocrisia", afirmou a artista em entrevista à Glamour.

Fred Nicácio vive relacionamento aberto Imagem: Eduardo Martins/AgNews

Fred Nicácio comentou com Domitila e Key Alves, durante o BBB 23, sobre o relacionamento aberto com Fábio Gelonese. À época, ele confirmou que os dois são livres para ficarem com a mesma pessoa mais de uma vez.