Luisa Arraes, casada com Caio Blat, beija filho de Cássia Eller, diz jornal

Luisa Arraes, 30, casada com Caio Blat, foi vista aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller.

O que aconteceu

A atriz e Chico Chico deram os beijos em meio ao público do show. De acordo com o jornal Extra, os dois andaram de mãos dadas e aparentavam um clima de romance. O flagra aconteceu em um show no Rio.

Na ocasião, o filho de Cássia Eller fez uma participação. Ele subiu para cantar no show dos pernambucanos Almério e Martins. Ele foi chamado pelo produtor, subiu ao palco e depois voltou para mais beijos com a atriz.