Juju Salimeni expõe dificuldade para engravidar e diz não menstruar há anos

Juju Salimeni, 37, revelou que tem dificuldades para engravidar devido ao uso de hormônios e explicou que não menstrua há alguns anos.

O que aconteceu

Modelo fitness explicou que ela e o marido, o atleta Diogo Basaglia, pretendem engravidar, mas que os planos foram adiados devido a sua preparação para ser rainha de bateria da Barroca Zona Sul no Carnaval 2024 de São Paulo. Em entrevista ao canal do YouTube do Leo Dias, ela contou que já tinha até mesmo ido ao médico para fazer exames por ter dificuldades para engravidar devido ao uso de anabolizantes para manter a forma física, mas veio o convite da escola e ela adiou a gestação.