Aos 34 anos, Juliette vai congelar óvulos: 'Quero liberdade'

De acordo com o Portal Drauzio Varella, o processo para congelar o óvulo custa de R$ 13 a R$ 15 mil. Após, há um pagamento anual para manter o óvulo congelado, no valor de R$ 1 mil.

Os óvulos ficam congelados e, quando a mulher desejar, são descongelados para fazer a fertilização in vitro, com o sêmen do doador, que pode ser parceiro ou não da mulher que congelou o óvulo.