Andressa Urach expõe fetiches e diz que homens brocham com ela: 'Nervosos'

Andressa Urach, 36, expôs alguns fetiches de seus assinantes em plataformas adultas e contou que muitos homens brocham com ela na cama devido ao nervosismo.

O que aconteceu

Urach explicou que os homens "gostam muito de ver a mulher ser judiada, apertada" e usando fantasias. "A gente já gravou de policial, raposinha, dominação, botar a vela quente em mim, apanhar, essas coisas meio loucas assim. Então tem fetiche de todos os tipos, com mulheres, com casal, eu até tenho um pouco de medo de gravar com casal". As declarações foram em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

A modelo ressaltou que prefere gravar vídeos com outras pessoas que trabalham com isso, porque os homens que não atuam no pornô brocham com ela. "Eu não gravo com pessoas que não sejam criadoras de conteúdo porque eles, os homens, brocham, ficam muito nervosos comigo".