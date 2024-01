Fê Paes Leme entrega momento íntimo inusitado com noivo: 'Embalada no amor'

Durante o programa "Na Piscina com Fê Paes Leme", a apresentadora Fernanda Paes Leme se divertiu ao lembrar um "balde de água fria" que jogou no noivo Victor Sampaio bem na hora H. Durante um momento íntimo dos dois, ela pediu que fossem para o quarto, assim não sujariam o sofá novinho em folha.

O que aconteceu

No bate-papo com Maria Clara Gueiros, Fepa questionou o que era melhor para transar no verão. Entre as opções, ela citou a piscina, praia e o ar-condicionado. "No ar-condicionado", respondeu a convidada.