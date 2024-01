Líder Bin Laden desperta a casa e dá risada: 'A cara da Pitel'

Nesta sexta-feira (26), Bin Laden usou seu poder de Líder e acordou os colegas de confinamento.

O que aconteceu

Ao lado de Luigi, o Líder deu risada com seu poder no Quarto: "A cara da Pitel", pontuou. O funkeiro declarou que queria tocar o alarme quando Davi fosse dormir, para que "ficasse sonolento" na Prova do Anjo de hoje.