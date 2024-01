Previsão do Big Fone, declarações de Rodriguinho: a madrugada do BBB 24

O cantor, que é um dos brothers na mira do Líder, também disse acreditar que não será a escolha do funkeiro para o Paredão: "Ele [Bin Laden] me deu uma piscada gostosa".

Já Marcus Vinicius aconselhou Davi e Isabelle a ficarem atentos ao Big Fone: "Vocês querem atender? Geralmente toca na sexta à noite, fiquem ligados. Pode tocar no programa ao vivo".

Em conversa com seus aliados, Wanessa afirmou que sempre votará em Davi para o Paredão e chamou o motorista de "manipulador": "Estava incomodada com a parte de intimidar, me incomodou como mulher. Homem que fala alto e grita, não gosto".

Ainda sobre Davi, Pitel questionou se os brothers estão transformando o rival no "grande vilão" da edição: "Até que ponto ele está errado e manipulando informações?".

Já Deniziane falou que precisa se controlar para não iniciar um affair com Matteus na casa: "Se fosse lá fora, já teria rolado com certeza. Mas eu não quero ficar porque sei que não vou separar".

