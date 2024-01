BBB 24: Pitel questiona se brothers transformaram Davi em 'grande vilão'

Em conversa com Fernanda no BBB 24 (Globo), Pitel analisou os últimos acontecimentos da casa e questionou se os brothers não estão "perseguindo" Davi no jogo.

O que aconteceu

No papo, as sisters falaram sobre situações envolvendo Fernanda e Alane, mas também mencionaram os desentendimentos de Davi com grande parte da casa. Segundo Pitel, tanto Fernanda quanto Davi têm chances de ir ao próximo Paredão — que será formado no domingo (28).