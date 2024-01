Aniston está 'triste' pelas acusações contra Matthew Perry, diz jornal

Jennifer Aniston, 54, estaria "entristecida" após surgirem acusações contra Matthew Perry, que morreu no ano passado. O ator supostamente teria "agredido mulheres".

O que aconteceu

Uma fonte sugeriu que o elenco de "Friends" estaria estressado com as acusações contra o artista. "A última coisa que eles querem é dar qualquer tipo de peso a essas alegações terríveis, mesmo abordando-as, mas estão todos muito estressados e tristes com essa onda de negatividade em relação a Matthew e não sabem como proceder. Eles querem se lembrar do Matthew gentil e amoroso que conheceram", disse à Closer Magazine.

Matthew Perry foi acusado de agredir sua ex-noiva Molly Hurwitz e de ter mentido sobre sua sobriedade. Conforme uma fonte, em entrevista ao Daily Mail, o famoso tinha "medo de ser abandonado" e não conseguia controlar suas emoções.