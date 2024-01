Yasmin Brunet se irrita com dedo do meio de MC Bin Laden no BBB 24

Eles conversaram brevemente, e depois Bin Laden perguntou mais uma vez. Nesse momento, Yasmin não se conteve e disse que sim, estava chateada com o cantor.

Yasmin alegou que já tinham dois dias que Bin Laden estava chateado com elas. As amigas alegaram que ficaram "boladas" com o funkeiro após ele brigar com Vanessa Lopes.

A modelo reforçou que não gostou de ter recebido um dedo do meio. "Eu sou uma mulher de 35 anos, me respeita", respondeu. Ele pediu desculpas pelo gesto.