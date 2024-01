Vanessa Lopes e MC Bin Laden esclarecem relação após briga no BBB 24

Bin Laden respondeu dizendo que ficou chateado com a briga. Ela respondeu dizendo que estava sendo muito difícil acreditar que as pessoas dentro da casa são reais. "Eu fico muito assustada com muita coisa".

Eles foram para a área externa da casa, e Vanessa continuou explicando sobre suas desconfianças no jogo. O funkeiro disse que ficou confuso com tudo o que aconteceu. No fim, eles acabaram se acertando, e Bin Laden tentou acalmar a influenciadora enquanto ela chorava.

